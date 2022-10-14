中選會今天公布全台縣市長和議員候選人財產申報資料，國民黨桃園市長候選人張善政名下財產曝光，夫妻2人名下存款共2469萬餘元，不動產土地66筆、建物申15筆，另有國內外股票約2436萬餘元，其中以Google股票佔最多。

中選會公布的資料顯示，張善政與妻子的不動產土地共有66筆，其中妻子繼承54筆持分畸零地，還有3筆位於花蓮縣壽豐鄉，張善政先前也曾多次提起在花蓮當農夫的時光，最近1筆於6月交易的土地則是在桃園市中壢區中寮段，土地面積有1萬1千餘平方公尺。

張善政與妻子名下建物有15筆，其中新北市有9間、台北市5間及桃園市1間；存款部份2人共有2469萬7170元；股票部分國內外股票有約2436萬餘元，其中以Google股票佔最大宗，有1241萬餘元，再來為宏碁股票，有536萬餘元；珠寶、古董、字畫相關財產，2人持有重達5.9公斤的金條，價值1000萬餘元；此外張善政名下僅1輛TOYOTA RAV4休旅車。

債務部分，2人共有2筆資料，總額為439萬2013元，用途分別為房屋修繕貸款及購置不動產。