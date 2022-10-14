美國加速升息和美元強勢的大背景之下，全球主要股市震盪持續，在美國貨幣緊縮政策未扭轉前，元大投信建議，不妨尋找具廣大內需市場、解封觀光題材，例如印度與東協市場。

印度和東協國家在此波美元強力升值中，匯率表現優於其他新興市場國家，其中印尼盾和印度盧比貶值壓力最小，股市表現也相對主要股市平穩，截至10／7，印尼股市今年來逆勢上漲6.8％、印度股市小跌0.1％，展現經濟韌性與外資看好程度。

元大印度基金研究團隊表示，印度和東協國家具有龐大人口，內需消費潛力大，印度人口超過14億人，印尼 2.75億人、菲律賓1.1億人、越南9800萬人、泰國6600萬人、馬來西亞3200萬人。依世界銀行2021年統計資料顯示，印度消費佔GDP比重接近60％，印尼、馬來西亞、泰國和菲律賓消費佔GDP比重分別為56％、58％、52％和75％，消費對經濟具有舉足輕重的影響，內需消費能力抵禦外部環境波動風險能力強。

元大印度基金研究團隊說明，以印度為例，汽車消費疫後復甦持續，8月銷量表現已超越疫情前水準；酒店業成功擺脫疫情影響，營運指標包括：入住率和平均客房收益等，逐步恢復至疫情前水準，顯示國內消費動能還維持在一定擴張水準，受外部影響有限。

高盛報告預估，馬來西亞、菲律賓、印尼2022年經濟增長率預估分別為8.8％、6.7％、5.6％，領先全球平均3.2％，且通膨壓力小於歐美國家。元大新東協平衡基金研究團隊說明，東協國家除了共同的人口紅利、內需消費優勢，各國經濟也各有特色，例如越南因美中關係緊張，國內外投資與製造業出口大增；觀光大國泰國享邊境解封題材；天然資源豐富及東協人口最多的印尼能受惠原物料及蓬勃發展的數位新經濟。

元大新東協平衡基金研究團隊指出，展望未來，高盛看好印度和東協國家2023年經濟成長表現仍能優於全球平均數值；伴隨油價和原物料價格下跌，2023年通膨壓力可望能明顯獲得緩解，其央行政策收緊速度可望趨緩；再加上具有人口紅利和龐大內需市場的長線利多支撐，中長期表現值得期待。透過專業團隊操作之基金布局東協市場，靈活配置掌握投資趨勢以獲取超額報酬，將不同國家投資機會一次納入。目前股債市雙雙下跌，平衡基金的設計還可伺機納入優質東協國家公債、公司債，享高殖利率優勢。