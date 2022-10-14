捷運萬大樹林線第二期工程14日動工，新北市長侯友宜及台北市長柯文哲兩人一起祈求開工順利。侯友宜表示，這是一個重要的里程碑，代表三環六線捷運路網已經深入樹林區，同時也是樹林區的第一條捷運路線；他也期盼新北市能在2030年達成169公里、154座車站，每10萬市民享有3.8座車站，與東京、首爾並進的目標，不分中央、地方，大家一起努力。

侯友宜今(14日)在臉書粉專發文表示，雙北好，千萬人共好，台灣就一定會更好！大台北共好的關鍵在於建構完善的交通路網，新北市位處中心，更要承擔起建造軌道建設的責任，一棒接一棒串起大台北的未來。

侯友宜接著指出，今天上午他和台北市長柯文哲一起主持捷運萬大樹林線開工動土典禮，這是一個重要的里程碑，代表三環六線捷運路網已經深入樹林區，同時也是樹林區的第一條捷運路線，未來不只可以往北到台北市的中正紀念堂，往南可以接到新莊的迴龍站，光通勤時間就可以省下半小時。

侯友宜點出，新北市積極推動軌道建設，像安坑輕軌也即將在今年底通車，捷運汐東線、五股泰山輕軌等，希望中央能協助盡快核定，期盼新北市能在2030年達成169公里、154座車站，每10萬市民享有3.8座車站，與東京、首爾並進的目標，不分中央、地方，大家一起努力。