台中市長盧秀燕「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，嘉義縣長參選人王育敏到場力挺。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，國民黨10名女性縣市長參選人首度在台中合體造勢，上萬支持者湧進會場，展現超人氣。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕14日晚間舉辦「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，國民黨10名女性縣市長參選人合體造勢。嘉義市長黃敏惠呼籲民眾，拿出勇媽、勇士精神，站出來捍衛自己的家，國民黨「十全十美」讓女力再重現；嘉義縣長參選人王育敏則批，民進黨在嘉義縣長期執政濫用資源、公器私用，籲成千上萬的小蝦米支持她扳倒大鯨魚。

「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會是盧秀燕第一場大型造勢晚會，國民黨10名女性縣市長參選人及黨主席朱立倫輪番上陣助講，台中市議員參選人及60多名屯區在地里長及支持團體到場助陣，現場湧進上萬人，旗海飄揚高喊「凍蒜」、「全壘打」。

黃敏惠呼籲民眾學習敢感媽媽的精神，勇敢承擔、站出來， 國民黨有10名媽、勇士站出來，「十全十美」讓女力再重現，對手卻亂撒行政資源，以網軍攻擊、謠言抹黑抹紅，呼籲民眾要拿出勇媽、勇士的精神，捍衛我們的家，支援「十全十美」，台灣一定贏。

王育敏則指出，嘉義縣是艱困選區，雖然她小蝦米對抗大鯨魚，但是她相信，成千上萬的小蝦米可以扳倒大鯨魚。她批評，民進黨正快速腐化、向下沈淪，民進黨在嘉義縣執政長達20年，濫用資源、公器私用，她呼籲選民要用選票教訓。

王育敏表示，她若當選縣長，要將嘉義縣的競爭力拚到前半段班，將嘉義變成觀光大縣、強化老人福利、解決少子化問題，讓嘉義再度繁榮，呼籲民眾用選票翻轉、改變嘉義。