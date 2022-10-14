民進黨新北市長候選人林佳龍近日痛批新北市捷運局對他每天一罵，「一個月以來天天罵自己」，痛批新北市長侯友宜放任市府局處用情緒性攻擊語言「違反行政中立」；對此新北市捷運局也反擊，強調是林佳龍先對三環六線內容有不實指控、錯誤引用，才會發布新聞稿嚴正駁斥並澄清回應，避免市民對捷運建設推動的誤解。

新北市捷運局長李政安表示，林佳龍先生日前聲稱安坑輕軌是他推動的為例，但他當時仍是台中市長，竟然昧於事實表示是自己推動，事實上安坑輕軌國車國造，都是新北市從淡海輕軌國車國造延續推動成果，跟當時交通部推動國車國造政策無關，在其部長任內沒有完成或推動任何一台國車國造之列車，「結果林佳龍現在要來割稻尾」，業務主管機關一定要嚴正地捍衛與駁斥。

李政安說，新北捷運三環六線中的五股泰山輕軌捷運，是林佳龍先生擔任交通部長任內，經過專家學者審查認為可行後通過，報行政院核定，現在林佳龍參選新北市長，竟批五股泰山輕軌捷運與他主張的溪北捷運內容不實，而且比較表格資料引用錯誤，像是五股泰山輕軌捷運站間運量每小時4586人次，引用錯誤寫為每小時2500人次，密集班距3.2分鐘，更離譜降低為12分鐘班距。

他指出，溪北捷運沒有規劃圖，路線走哪裡都沒標示，只有與五泰板輕軌同樣的轉乘站，同樣路線站間運量高達2萬人次每小時，班距8分鐘，依此數據計算，必需一列車2700人才能載運，比板南線高運量列車每列2000人，還高出700人，表示列車會比高運量還要長，站間運量比人口密集區中運量捷運環狀線及萬大中和樹林線每小時1萬5000人次還要高出5000人次，這些明顯未具專業評估，並以錯誤及降低五泰輕軌捷運規劃資訊而進行比較，極易讓市民大眾誤解。

李政安也澄清，淡海輕軌、安坑輕軌的國車國造並非在林佳龍擔任交通部長2019年至2021年任內所推動，新北市在2014年辦理淡海輕軌第一期統包工程時，即考量新北市輕軌系統相容及維修機廠共用思維透過採購策略促成國車國造目標，2016年即產出首列國車國造列車，累積22％國產化比例，之後捷運局在2018年審查再同意空調機、地板、外板、燈具等項目採國產化，累計國產化比例提升至42％，推動的關鍵歷程與林佳龍前部長任內完全無關。