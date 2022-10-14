中選會14日公布全台縣市長和議員候選人財產申報資料，新竹市藍綠白候選人身家備受矚目，73年次的民眾黨新竹市長候選人高虹安年紀最輕，財產申報資料中雖無土地、建物等，但單就存款來看，高虹安申報5筆存款共計1465萬8165元，為3位候選人當中最多。

高虹安的財產申報中也包括2筆「科智企業股份有限公司」的事業投資，總金額為165萬元，取得原因為「創業投資」。

而國民黨新竹市長候選人林耕仁的申報資料中，則包括在新竹市及台中市等地的10筆土地、4筆建物，為3位候選人當中最多，本人與配偶楊美鳳共申報存款37筆、742萬588元，另有申報有價證券股票6筆、8萬5210元。

林耕仁也申報1筆債務1700萬元，在2021年6月1日由新竹市農會信用部授信，取得原因為企業投資，另外也申報甲寅環保工程、興世超企業有限公司2筆事業投資，總金額為2240萬元。

至於民進黨新竹市長候選人沈慧虹的財產申報當中則無土地、建物等不動產，存款則申報13筆、100萬4063元，以及2筆債務共72萬2629元，皆為終身壽險保單墊繳本利和。