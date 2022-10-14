民進黨台北市長候選人陳時中不斷遭檢視過去防疫表現，同黨台中市長候選人蔡其昌感嘆，若陳扮演全台助選角色，國內對防疫問題討論將是另一風景。國民黨文傳會主委洪孟楷今揶揄，民進黨2022果然打出一場「可割可棄」的選戰。

洪孟楷認為，「可割可棄」是現實也是事實，蔡其昌開出第一槍，也為年底選戰失利預設停損點，反而是其他各陣營接下來要預防民進黨選舉奧步出現，若有候選人不求勝選、只求讓別人不當選，會用的暗黑招數可能更多，絕對不可不防。

洪孟楷指出，2020防疫初期，綠營不斷大內宣陳時中辛勞，至南台灣視察還有民眾夾道歡迎；但從本土疫情出現破口，國人發現陳過去防疫表現只是假象，缺疫苗、快篩、指引與超前部署，蔡其昌身為立法院副院長一定更加點滴在心頭。

洪孟楷批評，四次防疫紓困特別預算共8400億經立院通過給陳時中運用，但真的該準備的都缺貨，如今民進黨年底九合一選舉遭「疫情蓋過選情」，根本就是人禍。

洪孟楷表示，今年7月蔡英文總統還使出洪荒之力要拱陳時中坐上台北市長之位，如今蔡其昌開第一槍，這真是「可割可棄」一役，陳被自己黨內排擠，儼然票房毒藥。

洪孟楷說，蔡其昌還算壯年，在民進黨內仍是中生代，即便這次沒選上，仍占中台灣政壇一席之地；反觀陳時中這次選舉大概就是人生最後一役，也不會有蹲點再戰打算，一來一往，任何有未來的綠營政治人物大概都不想跟陳沾上邊。