有「氧氣美女」之稱的韓國女星李英愛，出道多年仍維持高貴優雅氣質，即使已經51歲了，仍看不出歲月痕跡，近期擔任「第27屆釜山國際影展」年度演員評審的她，今(14日) 出席閉幕典禮，一襲黑色長禮服走上紅毯，好狀態令人驚豔不已。

李英愛昨晚先是出席影展的「Actors House」座談會，和影迷面對面交流，一身俐落條紋黑西裝現身的她，展現知性優雅，而她在媒體零修圖的新聞照下，依舊狀態超好，還有人翻出她18年前參加釜山影展的舊照對比，和現在對比，除了蛻去稚嫩感，多了點成熟知性美外，幾乎沒太大變化，讓網友都超級驚豔。

李英愛在媒體未修圖的新聞照中，依舊美貌出眾。(圖／翻攝自韓聯社)

網挖出李英愛18年前參加釜山影展，和梁朝偉的合照，與現在相比沒太大變化。(圖／取自微博)

她也談到自己結婚生子後，心境和眼神上出現變化，「大家可能發現不到，但我感受到當中的不同，所以我覺得演員是要長時間去做的，因為我想一直看到變得不同的自己。」她也希望自己將來能和尹汝貞一樣在奧斯卡得獎。

李英愛今出席閉幕典禮，高貴優雅。(圖／取自YouTube)

而李英愛今出席釜山影展閉幕典禮，和金相慶合體將年度演員的獎項頒給《大眠》的金永聲和《蔚山的星星》金琴順。而穿著無袖黑色長禮服的她，氣質出眾、高貴優雅，搶盡現場鎂光燈焦點。