蘋果iPhone 14上市後，在最大市場中國大陸反應不如預期，除了最高等級的iPhone Pro Max銷售較好之外，其他機型在第3方渠道價格大跌。目前大陸iPhone 14的256GB版在網購平台的價格幾乎跟iPhone 13官網價格相同，相差僅121元人民幣（合台幣540元）。業者認為，iPhone 14價格疲軟主要原因應該是性能與iPhone 13拉不開差距，缺乏換代的吸引力。

據陸媒《快科技》報導，大陸知名IT博主五哥在專心搞機曬出了iPhone 14系列第3方渠道價格行情，其中iPhone 14的256GB版本最低價格是6320元（人民幣，下同），跟上一代iPhone 13價格相近。後者目前在蘋果官網售價是6299元，Apple京東自營店價格是6199元，兩者相差121元。

報導指出，作為iPhone 14系列最便宜版本，這一代似乎沒有想像中那麼受歡迎。比前幾代iPhone，最新一代iPhone 14系列刷新了iPhone新品最快降價紀錄，其中iPhone 14降了600元左右，iPhone 14 Plus降了800元左右。

報導表示，應該提醒消費者的是，這個降價並不是蘋果官方的行為，而是線下渠道以及第3方平台的價格。

據分析，從銷量和市場反應來看，iPhone 14性能配置上的刻意保守，以及和iPhone 13拉不開差距的產品力，應該是iPhone 14遇冷的主要原因。

報導說，消費者對iPhone 14吐槽最多的一點自然是晶片，這款機型繼續採用A15晶片而非最新的A16。這在iPhone系列上還是首次發生，iPhone新機用老款晶片，過去只會出現SE系列機型上。但SE的定位是入門款，而iPhone 14系列5999元起的售價，顯然和入門不太沾邊。

一般消費反應認為，無論是外觀設計還是硬體配置，iPhone 14都和iPhone 13都高度相似，很難稱得上是正常升級的迭代產品。