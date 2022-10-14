無名小站是不少7、8年級生的回憶，尤其當年的「正妹牆」更是讓人印象深刻，現在一些女星或網紅也都是從那時候開始被關注，其中網拍辣模張香香就是其一，至今仍是高人氣的網美；最近張香香把比基尼當上衣穿出門，逛街秒被認出，婀娜多姿模樣讓人口水流不停。

張香香從無名時期就是萬千少男的女神，現在仍是人氣火熱的網美，IG就有超過70萬粉絲追蹤，她擁有一張精緻臉蛋和魔鬼身材，更從不吝嗇展現自己的優勢，IG時不時都能看到大尺度美照；12日張香香分享比基尼的好處，除了夏天游泳單穿，換季還能當上衣內搭，大喊「兩穿好划算」。

畫面中張香香一身黑色穿搭，頭戴帽子、上半身穿著比基尼和西裝外套和下半身簡約的長褲；吸睛的是，張香香比基尼當內搭衣服，開了好幾個洞的設計讓人目光不知道該放哪，傲人雙球更是隨時快掉出來，畫面十分撩人。

有許多網友看到張香香這身休閒又火辣穿搭，紛紛誇讚，「回頭率百分之一千」、「超好看，也太辣」、「太會穿衣服了吧，當內搭好聰明」、「一看就認出來是無名女神啊」、「不管過幾年身材還是那麼辣，絕了」。