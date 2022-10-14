中石化（1314）表示，受制俄烏戰爭、通澎、升息影響，衝擊CPL、PA6及AN下游需求轉淡，而AN全球新增產能104萬噸，後市保守因應。為分散風險，強化多元利基，包括高雄港洲際碼頭、精細化工及大陸威名石化基地建設投資持穩推動。

其中，苗栗精細化工總投資額38億元，採二期進行，一期計畫預計年底完工；高雄港洲際碼頭分三階段進行，總投資額約32億元，第一、第二階段進度皆已達8~9成，預計2023上半年完工。

此外，大陸威名石化基地建設總投資額68億元人民幣，規劃二階段推進。環己酮(1)視原料及產品市況開車、環酮(I1)申請立項中，預計2024投產；PA6於2021年試銷售數量2.55萬噸、今年上半年銷售數量1.65萬噸；CPL則申請立項中，預計2024投產。

中石化CPL年產40萬噸，AN年產22.4萬噸。受制AN、CPL市況低迷，營運連二季虧損，上半年淨損7.86億元，每股虧損0.21元。前三季營收211.44億元，年減18.9％。

中石化指出，除石化本業強化利基外，土地開發專案也持續執行，期盼增添收益能量。京華廣場地下建物拆除工程已於7月底完成，預計2022年Q4取得建照、2023年上半年預計正式動工；高雄土地開發待亞灣區後續整體公設佈建更為完整後，發更為可期，短期以多元活化出租為主。

海外越南土地開發以胡志明市、港、河內及週邊省市為開發目標區域，整合集團資源取得大面積土地開發權以及市區預案並行之開發方式進行。緬甸仰光市合建案已取得使照進入租售期，持續加強深耕地化，並積極推動建案。