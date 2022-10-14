中央銀行標售250億元2年期定存單，結果得標加權平均利率1.36％，為三個月新高，較上月1.307％上揚5.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引708.25億元資金進場搶標，投標金額倍數2.83倍，為五個月來新低，得標比率35.3％，得標加權平均利率也續上揚。

銀行資金調度主管指出，2年期定存單得標加權平均利率續揚，主要反應央行9月再升息半碼（1碼是0.25個百分點）的結果，代表貨幣政策緊縮不變，利率會高不會低，也符合市場預期。

央行從2013年8月開始，每月標售100億元2年期定存單，提供銀行過剩資金更多去化的工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，2021年2月調高至600億元，同年4月再調高至800億元，但11月又降回600億元，2022年6月再大減至250億元。