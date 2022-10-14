中華信評14日授予台新人壽保險股份有限公司（台新人壽）的保險公司財務實力及發行體信用評等為「twAA-」，評等展望為「穩定」。

台新人壽為台新金控集團的第二大子公司，資產規模次於最大子公司台新銀行，為台新金控併購外商保險公司至今，第一次取得台灣市場的信用評等，由標普全球評級台灣子公司中華信評授與。

中華信評認為，台新人壽已為台新金控集團旗下的核心集團成員，與台新金控集團的銀行保險策略緊密連結，在需要時將會對其提供支持的看法，且與該集團間的整合與跨售程度在提升中，因此授與「穩定」的評等展望。

中華信評主辦分析師謝雅媖指出，未來兩年台新人壽的業務量將保持強勁增長，且會逐步提高海外投資的比重。預測未來兩年台新人壽的初年度保費，將可在運用該集團銀行保險商業模式之下取得高度成長。

中華信評分析，台新人壽與台新金控集團在財富管理業務方面的優勢能有效搭配。在2022年6月30日的時點，該公司在台新金控集團合併資產中的貢獻占比約10％，在合併股東權益中則占9％。台新人壽將持續透過利變型保單與投資型保單商品，達到強勁的業務成長。

中華信評認為，雖然台新人壽在業務擴張階段應僅能為集團帶來有限的獲利貢獻，台新金控應會堅定將台新人壽的資本維持在一定強度。近期台新金控對台新人壽進行新台幣50億元的現金增資，進 一步支持此一觀點。