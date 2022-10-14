台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（14日）在中正區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，蔣萬安以19票領先，黃珊珊則以18票居次，陳時中以5票居第三；令人意外的是、蔣萬安險勝黃珊珊1票。

桃園孫先生14日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，選在中正區進行，共列出黃珊珊、陳時中、蔣萬安等3個選項，詢問民眾「台北市長會投誰？」結果蔣萬安以19票領先，黃珊珊則以18票居次，陳時中則以5票居第三。

選擇蔣萬安的民眾表示，「沒有太大的瑕疵」、「人比較正常」、「做人厚道一點」。

選擇黃珊珊的民眾認為，「覺得黃珊珊不會貪汙，當副市長能力也還不錯。陳時中防疫做很爛，說話前後不一，這個人沒有誠信」。

選擇陳時中的民眾表示，「防疫做得不錯」、「家裡都是民進黨的」。