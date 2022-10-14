拾金不昧是美德，但近年不斷出現多起謝禮糾紛，或是釣魚行為，導致越來越沒人願意撿。一名男網友就抱怨，自己撿到一個皮包，沒有打開確認就直接送到派出所，豈料失主領回後控訴現金少了1萬元，後面更改口變成2萬元，讓他相當傻眼，直言自己根本被釣魚。

原PO在爆料公社PO文表示，自己是一名施工承包商，再前往下一個施工地點途中，撿到一個皮包，立刻決定送警局，但心想下個施工地點旁邊剛好就是泉州派出所，與其就地花時間找派出所，不如直接開到施工地點後就近送。

將錢包送至派出所後，警察就問他為何不就近送附近警局，更詢問皮包裡面是空的，沒有現金嗎？原PO便解釋原由，並強調知道這種事情很敏感，所以沒有翻找皮包，以免有爭議，留下資料後就離開。

未料下午警方突然打電話給他，詢問撿到皮包的詳細地點，準備要調閱監視器，原來是失主控訴皮包裡面的1萬元現金不見了。隔了一個月後，原PO更接到警方來電，表示失主說皮包裡面有「2萬」不見了，準備提告，就這樣自己吃上了詐欺官司。

原PO不滿表示，2萬多現金以自己的工作來說，真的不難賺，沒必要為了這點現金冒風險吃官司，而且失主說詞前後不一，遺失現金從1萬還變成2萬，懷疑對方根本是故意遺留皮包釣魚，且明明調閱監視器也無法證明自己有犯行，搞得現在上班日要到案說明，讓他忍不住抱怨，難怪現在越來越少人願意花時間幫忙送遺失的皮包，「好心還要被告，這樣誰還敢幫助人，人心真的太恐怖」。

不少網友也聲援：「所以願意幫助別人的人越來越少啊」、「看看車禍，去幫跌倒的都會被指控是肇事者」、「善心就是被這些人消磨掉的」、「之前看過一個皮包掉路口，路人不想撿，連義交都直接無視」、「這個小皮夾要怎麼放2萬現金」、「擺明就是釣魚的，辛苦樓主了」。