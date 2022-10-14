（取自蔡壁如臉書）

因碩士論文被踢爆涉嫌抄襲，德明科大13日以違反學術倫理撤銷學位，民眾黨立委蔡壁如今（14）日晚間9時在臉書宣布，辭去立委職務。據了解，蔡壁如請辭後，民眾黨立委職務將由新光集團第三代吳欣盈遞補。

民眾黨立委蔡壁如8月中被踢爆德明科大資管所碩士論文涉嫌抄襲，德明科大13日認定蔡壁如的碩士論文未註明出處等因素，認定抄襲，違反學術倫理，撤銷其碩士學位。

蔡壁如德明科大資管所碩士論文《民意代表社群網站市政議題關注度探討》被指有許多內容複製貼上，且其中一部分與北市議員簡舒培2018年一篇講幼教的臉書貼文十分相似。

蔡壁如曾表示這不是個問題，台北市議員的臉書都是她研究對象，其臉書都是公開的，應該都可以取用，且自己也有製表，並給予議員一個代號。蔡壁如強調，「我的論文，我非常有自信沒有什麼問題」。

德明科大13日公布審定蔡壁如碩士論文結果，指出經學校學倫會4次審議，認定該生的碩士論文確實有違反學術倫理並建議撤銷其碩士學位。後該案經10月13日該校教務會議審議通過，撤銷該生的學位，且決定註銷其已發之學位證書。