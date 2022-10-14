在衛生福利部指導下，財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）響應我國新南向發展政策，將馬來西亞作為台灣醫療健康產業海外基地首站目標。MET昨與Matrix Concepts Holdings Berhad（金群利集團）簽署合作備忘錄，寫下歷史性的一刻。

「金群利集團環球醫療中心合作備忘錄簽約儀式」，邀請到我國衛福部常務次長石崇良、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處大使洪慧珠等台馬商會、醫衛產業之重要貴賓及代表親臨現場見證。

MET執行長吳明彥表示，金群利集團自2017年起，即向台灣醫療體系敲門尋求合作，該集團在馬來西亞房地產的發展上有口皆碑，馬來西亞森美蘭州芙蓉達城（Bandar Sri Sendayan）城市計畫也是該集團的重點方針，包括住宅區、商業區、家庭式俱樂部、金群利環球院校（Matrix Global Schools）、「d'Sora」時尚酒店等，佔地面積共有640萬坪，地點位於距離吉隆坡國際機場約40分鐘車程，積極打造達城成為別具一格的城市。

城中預計興建金群利環球醫療中心（暫名），希望導入台灣醫院管理模式與系統等，為當地及海外醫療旅遊的民眾提供國際化的專業醫療保健服務。惟因過去時空環境未成熟等多方限制，遲遲無法順利達成合作。好事多磨，在MET以醫衛產業合作平台模式，推動台灣醫療國家隊朝向海外落地發展，終於水到渠成，推動本案與台灣醫療體系的成功合作。

在全球後疫情時代復甦之際，MET期待藉由「金群利集團環球醫療中心」合作建置，成為台灣於海外落地醫衛產業的Demo site，將我國引以為傲的醫衛技術在地深耕，帶領我國醫療產業上中下游於新南向市場遍地開花。