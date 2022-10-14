國民黨基隆市長參選人謝國樑後援會陸續成立，位於市區的信四路上的「後援總會」也正式佈置完成，即將開幕。謝國樑表示，歡迎大家有空來坐坐，後援總會的大門有小愛爸爸、小愛媽媽、小愛動漫人像，歡迎合影留念。

謝國樑今(14日)在臉書粉專發文表示，七區的後援會都陸續成立後，「後援總會」也正式佈置完成。競選總部設於七堵，後援總會則在市區的信四路上，希望能與七堵競選總部形成雙主軸，展示他對基隆未來的願景。

謝國樑接著指出，後援總會的大門，他也特別選擇最近大受好評的小愛爸爸、小愛媽媽、小愛動漫人像，歡迎大家如果有來我們的後援總會，一定要合影留念一張哦。後援總會內部設計則採小巧明亮的設計，並展示多項他未來主推的政見，例如：「一區一特色親子同玩」、「微型室內寵物樂園」、「社區型健身中心」等，這些都是未來他上任後一定要大力推動的政策。

謝國樑表示，非常歡迎各地的好朋友，除了七堵競選總部，有空也可以來我們市區的後援總會坐坐、給我們指導與建議，或是索取我們的宣傳小物唷，讓我們一起加油，一起努力，一起讓基隆變得更好！歡迎大家有空來坐坐。