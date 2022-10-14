台中市長盧秀燕今天舉辦首場大型造勢活動，合體國民黨其他9縣市女性候選人。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕今天舉辦首場大型造勢活動，合體國民黨其他9縣市女性候選人。（陳淑芬攝）

台中市長盧秀燕今天舉辦首場大型造勢活動，合體國民黨其他9縣市女性候選人。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕今天晚上舉行首場大型造勢晚會，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，國民黨黨主席朱立倫也到場相挺，盧秀燕說，自己選了9次，從沒看過這麼糟糕、負面的選舉風氣，喊話蔡英文總統，約束網軍跟側翼，不要讓中央濫用國家資源，假公濟私攻擊跟你們競選的人。

今天晚上太平運動場湧入超過3萬人參加聯合大造勢，台中市長盧秀燕壓軸上場致詞，盧秀燕不只強調媽媽市長執政的溫柔、細心、堅持、勇敢且具有同理心的施政措施，也強調媽媽有魄力能做大建設，隨後話鋒一轉，談起這次選舉所遭遇的抹黑。

盧秀燕說，她從來沒有看過糟糕、負面的選風，自己面臨抹黑攻擊，有人說她當市長期間送往迎來，這樣描述女性是多嚴重的汙辱；也有人說我只會柴米油鹽醬醋茶，完全抹煞市府在市政上的成績；更有人說她當市長不是好媳婦，用老舊的理念不斷挑撥。

盧秀燕指出，這次選舉大家看到長期維護民眾權益的消基會被抹紅、慈濟被攻擊、連最高學府台大也被抹黑，社會為了選舉已經變了，她要代表大家跟蔡總統說，你是國家領導人，你有導正社會善良選風的責任及義務，約束網軍跟側翼，不要讓中央濫用國家資源，假公濟私攻擊跟你競選的人，台灣要往正向選舉、往善良的方向走。

盧秀燕強調，現場10位候選人向大家保證，除了會保護城市、建設，更重要的是她們重視社會價值，會促進城市和諧、會正向發展，促成國家社會善良風氣，拜託大家幫我們拉票，這次選舉是台灣未來前途的選舉，要用選票表示我們的態度，用選票對網軍跟側翼表達民眾的態度，這10個縣市好，台灣會更好。

朱立倫表示，要大聲跟蔡英文說，你今天否定媽媽市長，就是否定大家的媽媽，請所有愛媽媽的朋友，投給媽媽縣市長，今天十全十美大造勢就是要告訴全國的好朋友，盧秀燕能做好媽媽市長，未來十全十美都是最強的女力，會讓台灣更好，讓大家一起挺善良的，用善良戰勝邪惡。