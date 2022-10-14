美國房貸機構房地美（Freddie Mac）13日表示許多金融機構的30年期固定房貸利率已逾7％，讓截至12日止一周整體30年期利率均值達6.92％創2002年4月來新高，超過2006年到2007年間次貸危機時水準。

聯準會9月第三度升息3碼後，加快房貸利率上升速度，30年期利率自8月以來累漲近二個百分點，上周均值為去年同期3.05％逾二倍，跟前周6.66％相較，又出現明顯加快上升跡象。

房產網站Realtor.com經濟師拉提尤（George Ratiu）指家庭收入處中間值7.1萬美元、付二成頭期款買家，在每月償還房貸金額不變下，目前能承擔的房價為34.3萬美元，遠低1月的44.9萬美元。8月中古屋中間價38.95萬美元。

他說買家因負擔能力持續下降，不斷把選擇置產地點，從房價昂貴的城市轉往較低價位的郊區。不久前因民眾搶購而讓許多房子成交價高於賣方的出價，但6月以來房市降溫後，許多城市住宅的賣方開始降價求售。

房市降溫連房貸市場也受影響。房貸數據商Black Knight指過去三個月期間，房貸利率鎖定協議量減少30％，較去年同期大減60％。

利率鎖定是買家預期房貸利率短期繼續走高而跟銀行協議，在一段時間內把其要申辦房貸利率固定住，讓完成買賣時仍保有原先較低利率。但房貸利率加快上升而降低銀行達成協議的意願，買家也因卻步而沒有利率鎖定的需要。

房貸公司Sanborn Mortgage總裁米納提恩說，現在沒人上門要申辦房貸而讓業務相當冷清。

房地美首席經濟師卡特（Sam Khater）說，雖然數據顯示就業與薪資都在增長，讓民眾的財務情況保持正面，但高通膨、衰退憂慮與房貸利率走高已減弱買家的負擔能力，都令房市需求急速下跌。