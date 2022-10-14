各國競相拚太空預算，未來5至10年太空經濟火力十足。觀察各國太空預算規劃情形，國科會最新提出的科技預算規模大幅增加13.8％，達1,383億元，太空科技發展成台灣重要預算項目；台灣科技競爭對手韓國，2023年預算案大力投入2兆韓元從事宇宙航空產業技術與人才培育等。

各國太空經濟發展持續蓄積能量，第一金太空衛星ETF基金經理人牟宗堯指出，主要國家競相提高太空發展預算，下年度科技部預算也特別聚焦太空發展領域，提升台灣太空產業競爭力，太空衛星供應鏈發展集結資金、人才、技術、材料資源等，各項火力齊備，有利太空經濟擴大推進。

牟宗堯說明，近期國際政治衝突事件頻傳，加上近兩年疫情襲擊、中美貿易戰、國際供應鏈重組等，都是促使各國積極加碼科技研發預算，包含國防安全意義的太空衛星等先進科技預算，也成為重中之重，在各國不斷投入航太發展的同時，太空衛星經濟成長潛力更是備受到期待。