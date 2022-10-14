為抑制通膨，美國聯準會釋出強硬的鷹派訊息，致近期風險性資產修正大，惟特別股挾著較高的股利率優勢，對避險資金具吸引力，因而相關特別股基金績效表現相對抗跌。

截至今年8月底，利變特別股指數股利率6.81％，明顯高於S&P 500指數股利率1.67％、全球REIT指數股利率4.16％、全球投資級公司債指數股利率4.46％及台灣加權指數股利率4.86％。

合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊表示，特別股又稱為優先股，具有普通股與債券的特性，與股債的相關性低，以領息為主，除了具有高股利誘因外，另從過去來看，升息環境對特別股亦有利，尤其是利變型特別股，2015年底至2019第三季美國聯準升息期間，利變型特別股漲幅表現即優於傳統固定利率型特別股。

再以今年備受通膨及升息干擾而波動劇烈的金融市場表現來看，利變型特別股指數今年來至9月27日跌幅12.7％，同期間S&P 500指數、台灣加權指數、MSCI世界指數及JP全球政府債券指數分別約下跌23.5％、24.1％、23.5％及12.8％，顯示利變型特別股的抗跌性。