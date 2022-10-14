財團法人台北市葫蘆寺體認台北市政府長期致力提升緊急醫療救護品質，14日特別捐贈一輛高頂救護車，由消防局長吳俊鴻代表接受捐贈。

消防局表示，葫蘆寺自建廟以來，一直是士林區葫蘆堵地區重要的信仰中心，除了弘揚主神觀音佛祖大慈大悲、普渡眾生的精神外，也積極投入社會救助與公益事業，每年普渡圓滿後，濟助葫蘆堵、社子、後港地區共17里低收入戶白米及善款，2018年至2021年合計捐助1500只住宅用火災警報器及救護車1輛，今年再度集結信眾善心，捐贈高頂救護車3輛，提升北市因應緊急醫療救護能力，本次所捐贈的救護車將配置於士林區的消防分隊，造福士林區在地鄉親。

消防局表示，自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1365位到院前心肺功能停止患者(OHCA)經消防局急救後送醫康復出院；對消防局而言，持續盡心地為市民的生命財產安全把關，就是對葫蘆寺熱心支持及大力相挺最好的回報，政府預算有限，民間力量無窮，消防局會珍惜所有善心人士捐贈的器材物資，協助更多需要幫助的人。