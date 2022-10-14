“I hope he comes, I’m going to punch him out ... I’m going to punch him out, I’m going to go to jail, and I’m going to be happy.”



— House Speaker Nancy Pelosi’s just-revealed response to the prospect of former President Trump potentially marching to the Capitol on January 6th. pic.twitter.com/XePdjploDg — The Recount (@therecount) October 14, 2022

去年初，美國前總統川普(Donald Trump)大批支持者闖進國會大廈，進行暴力示威，如今事發相關片段流出。一段素有政壇女王的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）當時相當焦慮，打電話搬救兵，但聽見川普可能要來，馬上變臉嗆「我就揍他」。

負責調查去年1月6日國會大廈襲擊事件，以及嘗試推翻選舉結果的眾議院特別委員會，14日表決通過同意傳喚前總統川普作證。

據CNN所提供的鏡頭顯示，當裴洛西正在觀看川普支持者入侵建築物的畫面時，一名工作人員告訴她，特勤局告訴川普，基於人身安全為由，不要前往國會大廈。還強調「目前看樣子是不會來，但隨時會有變化」。

裴洛西展現女王氣勢，回應道「我希望他(川普)能來，我一直在等待這一刻，我要狠狠揍他，然後送他進監牢，我相當樂見。」逗樂留言區大批網友，紛紛讚嘆「有神快拜」、「不愧是女王」、「真的太有趣了」。

一旁還有其他人說道，「我願意付錢去觀賞。」

不過最終川普並沒有現身。其他畫面還可以看到，裴洛西從大樓撤離後，心急如焚、不斷打電話向川普政府請求支援，隨後便被疏散至3公里外的麥克奈爾堡（Fort McNair）。