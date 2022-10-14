季節轉換期間，身體保養不得輕忽，第一銀行信用卡聯手杏一醫療、屈臣氏、康是美及寶雅等四大藥妝通路，祭出最高42％回饋。

第一銀行攜手「杏一醫療」防守生活細節，不讓病菌來搗蛋，指定保健食品及益生菌組合價8折起，滿額再贈益生菌體驗包。新戶透過網路辦卡且完成指定任務，含首刷禮享20％回饋，使用一銀卡於杏一醫療單筆消費滿1,000元登錄後贈100元刷卡金，「綠活卡」消費再送10％，綁定台灣Pay付款筆筆再加碼2％刷卡金，相當於最高42％回饋。

於「屈臣氏」天天都是刷卡日，單筆消費滿888元登錄後贈100元刷卡金外，10月16日前至化妝品專櫃滿5,000元再送Biore抗菌洗手慕絲。週五至「康是美」實體門市單筆消費滿988元贈100元現金折價券、eShop網購單筆消費滿1,288元現折88元，雙享回饋讓您愛不釋手。想要採購生活小物首選「寶雅」，凡消費或儲值搭配一銀悠遊聯名卡滿額最高享10％回饋，讓卡友隨時補充保養聖品，保持好氣色。