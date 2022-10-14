馬來西亞蔡姓女大生遭人勒斃，家屬14日哀傷地來台處理後事。（范揚光攝）

24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，13日遭陳姓男友勒斃，蔡女的雙親、弟弟一行4人14日晚間搭機抵台，住進銘傳大學會館稍事休息後，晚間9時30分左右趕往士林警分局，目前正在製作被害家屬訪談筆錄中。

蔡家一行人神色哀戚，在機場時匆匆搭車離去，蔡的父親則在進入會館前向媒體表示，「好好一個女兒在這裡上課，就這樣沒了」、「台灣法律要好好處理」、「也不是第一件了！」（指有3名馬國女子在台遇害）。

晚間9時許，死者家屬趕往士林警分局，除製作訪談筆錄外，另也希望了解警方目前的偵辦進度，盼能給女兒討一個公道。