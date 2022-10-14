民進黨台中市長參選人蔡其昌，14日晚間至太平樂后宮成立太平區後援會，由蔡其昌親授戰旗給擔任後援會會長的前縣議員黃存忠，另樂后宮主委贈送包子、粽子給蔡其昌，象徵「旗開得勝、一定包中」，現場逾500人鄉親湧入支持，高喊「蔡其昌，凍蒜！」。
蔡其昌指出，他會在太平區建立第一座銀髮族的體健中心，雖然現在有國民運動中心，但那都是為了年輕的一代使用，而且運動器材都是適合年輕人，如果在太平區打造首座銀髮運動體健中心，那裡面的設施設備都是為了長輩設計，未來推廣全市；所以未來長輩不只是在公園散步，也可以到屬於長輩的體健中心。
蔡其昌再重申自己政見，4年內讓藍線動工，更要核定大屯環線，未來要讓太平跟大屯區有2條捷運路線、打通東西向的太平區市民大道，讓太平擁有更完善的交通；對於環繞太平的河川溪流，上任後也將打造台中市30公里水岸綠廊，整治河川地讓鄉親擁有更漂亮、更多的休閒遊憩空間，老人健保補助只多不少、而且要讓敬老愛心卡範圍擴大、使用額度更多，這些未來都會一項一項完成、逐一把政見實現。
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