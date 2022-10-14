民眾黨立委蔡壁如碩論被踢爆涉嫌抄襲，德明科大13日以違反學術倫理為由，撤銷其學位，她晚間9時宣布辭去立委職務，原職務將由新光集團第三代吳欣盈遞補。黨主席柯文哲證實此消息，並強調校方沒給判決書還是很奇怪。

柯文哲今晚參加募款餐會後受訪，表示事件發生後，他就問蔡壁如發生什麼事，在台大醫院工作這麼久，論文有沒有問題難道不知道嗎？蔡說「我也搞不清楚」，因此柯回應「那就等判決書下來再處理」。

柯文哲透露，今天蔡壁如去高雄行程，還為此發脾氣，但他跟蔡壁如說，沒有什麼事比這個更重要，一定要拿到判決書，後來蔡壁如就打電話給校方，校方則表示下午開會討論後，會把東西給他們。

柯文哲說，但到了七點，蔡壁如打給校方卻拿不到判決書，因此決定「那不管了，先辭再講」。

柯文哲說，他覺得這樣很奇怪，給人家判決，好歹要交判決書，這就是怪嘛，但蔡壁如是很負責的人，不會因為這樣讓整個黨受傷，反正就先辭，要尋求救濟再講。

柯文哲強調，這件事還是要檢討，好歹校方要先發判決書，再發新聞稿，不然大家都不曉得要怎麼辯駁，也完全沒有資料，不曉得發生什麼事，完全沒辦法辯駁。