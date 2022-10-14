成東鎰私下個性開朗，是劇組裡的開心果。（八大提供）

韓國推理懸疑劇《圈套》為韓國OCN電視台打造「優質類型劇」而採用電影製作規格拍攝所推出的首部作品。該劇以「家人被獵人狩獵了」為開頭，講述李瑞鎮在某次家庭旅遊時遇到意外，當他被送進急診室時，身上不僅有骨折、燙傷、刺傷、槍傷，甚至有被蛇咬的痕跡，同時妻子行蹤不明、心愛的兒子也意外過世，刑警成東鎰與犯罪側寫師林華映聯手搭檔展開調查。

在韓綜《一日三餐》、《花樣爺爺》皆有精彩表現的李瑞鎮，戲裡也是扮演國民主持人，為配合劇情有動作戲的橋段，他利用拍攝前登山加強體能訓練。追查兇手過程中需與「獵人」多次過招的他也坦言，「雖然本來就常拍動作戲，以前也做過很多練習，但是沒想到這次有那麼多場」，透露劇中大多是在山林裡展開武打戲的關係，還為此去登山加強體能，訓練自己能一直往上爬。

素有「國民爸爸」之稱的成東鎰，劇中有不少武打戲，在看了播出後，他逗趣自喻：「我根本是香港電影演員吧！」在事前為武打戲做了充分準備，沒料到在遭「獵人」飛踢的橋段中，仍被對方力道嚇到，成東鎰說：「因為對方真的很用力踢，也讓我心臟差點嚇到掉出來。」而私下個性開朗的他，在慘遭飛踢後還不忘去關心對方，看見對手演員因為劇情需求，必須帶著口罩上戲，也暖心表示：「帶著口罩很辛苦，加油！努力生活很不容易。」

而李瑞鎮也爆料只要成東鎰在現場，工作人員都會很開心，像是拍攝後導演只是要兩人看一下畫面，成東鎰就會搞笑的自己喊「結束」，無厘頭的作風也成了工作人員的開心果。《圈套》明（15日）起，每週六晚間10點半在八大綜合台播出。