中國證監會14日就修訂「上市公司股份回購規則」、「董監高持股變動規則」公開徵求意見，擬優化A股上市公司回購條件、放寬新上市公司回購實施條件等。

綜合陸港媒體報導，中國證監會官網公告顯示，將A股上市公司為維護公司價值及股東權益所必需的回購觸發條件之一，由「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30％」，調整為「連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到25％」。

另就放寬新上市公司回購實施條件，中國證監會擬將新上市公司的回購實施條件，由「上市滿一年」調整為「上市滿6個月」。同時，為降低窗口期過長的影響，擬將季度報告、業績預告或業績快報的窗口期由「公告前10個交易日內」，調整為「公告前5個交易日內」。

證監會表示，為支持A股上市公司董監高依法合規增持股份，優化禁止交易「窗口期」的規定，將上市公司年度報告、半年度報告的「窗口期」調整為「公告前15日內」，將季度報告、業績預告、業績快報的「窗口期」調整為「公告前5日內」。