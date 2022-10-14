大立光（3008）第三季獲利報佳音，單季賺進六個股本，創近12季以來的新高，連外資也遞來橄欖枝，最樂觀的目標價上看2,900元，激勵大立光股價跳空開高，終場重返1800元大關，收漲3.15％，成功固守股王寶座，與股價落在1,690元的股后信驊，仍存在逾百元的柵欄要跨越。

雙王法說會13日熱鬧登場，很「匯」賺的大立光靠著業外突圍，單季樂賺六個股本，以EPS61.01元將前三季EPS推升至139.37元，一舉超越去年全年的EPS139.28元。

不過因第三季匯兌收益高居34.9億元，幾近占掉第三季稅後淨利81.42億元的逾四成，引發外資論戰，在14日新出爐的外資報告也呈現兩樣情，對比最高目標價2,900元與最低目標價1,300元，高低差就達到1,600元。

給出2,900元目標價的外資認為，蘋果iPhone Pro系列手機熱賣，可望為大立光明年上半年的淡季帶來淡季不淡的效益，至於下半年則有潛望式相機可以補強營運，在蘋果iPhone 15 Pro Max也可望採用潛望式相機的契機下，看好大立光未來的表現。

但也有外資持保守態度，認為大立光第三季獲利雖已達到預測的高標，但產品組合的持續劣化，卻為大立光帶來毛利率和營益率持續走低的劣勢，此外，居高不下的通路庫存也可能會對大立光獲利帶來不利的影響，從而給出了1,300元的新低目標價。

相較於2,900元的高價以及1,300元的低標，多數外資則持持平看法，認為儘管智慧手機需求不振，但技術力較高的大立光仍可望拿下更多規格升級的專案，特別是明年下半年可望登場的潛望式鏡頭，若能獲iPhone新機採用，「錢」力無窮，將成為拉抬大立光明、後年營益率的秘密武器，故仍維持既有的目標價2,200元。