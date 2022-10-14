蔡壁如今 （14）日晚在臉書宣布辭去立委職務後，隨後又發出3點辭職聲明，強調自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題。
蔡壁如首先稱，辭職是自己公開承擔，自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題，自己將持續進行申覆，來捍衛清白與權益。
蔡壁如指出，因為此次風波，已經轉移了整個選舉的焦點，更造成對於台灣民眾黨不必要且子虛烏有的傷害。
蔡壁如最後呼籲各政黨回歸政策辯論及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。
蔡壁如今 （14）日晚在臉書宣布辭去立委職務後，隨後又發出3點辭職聲明，強調自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題。
蔡壁如首先稱，辭職是自己公開承擔，自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題，自己將持續進行申覆，來捍衛清白與權益。
蔡壁如指出，因為此次風波，已經轉移了整個選舉的焦點，更造成對於台灣民眾黨不必要且子虛烏有的傷害。
蔡壁如最後呼籲各政黨回歸政策辯論及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。