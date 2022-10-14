（取自蔡壁如臉書）

蔡壁如今 （14）日晚在臉書宣布辭去立委職務後，隨後又發出3點辭職聲明，強調自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題。

蔡壁如首先稱，辭職是自己公開承擔，自己要樹立新政治的典範，而不是因為論文有問題，自己將持續進行申覆，來捍衛清白與權益。

蔡壁如指出，因為此次風波，已經轉移了整個選舉的焦點，更造成對於台灣民眾黨不必要且子虛烏有的傷害。

蔡壁如最後呼籲各政黨回歸政策辯論及城市願景，還給人民健康的選舉，更請選民一定要出來投票。