苗栗縣長選情越來越激烈，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎14日在頭份競選總部前廣場，舉辦「禎朋友童樂派對」系列活動，現場有腹語玩偶魔術秀、不插電樂團表演、瘋特技秀，街頭藝人互動、胖卡餐車，美味、文青攤販等活動。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，希望「禎朋友童樂派對」為苗栗注入創新活力，提供青創朋友發揮的平台，打造親子同樂宜居城市。

徐定禎今(14日)在臉書粉專貼文表示，「禎朋友童樂派對」親子文青市集來囉！活動現場有腹語玩偶魔術秀、不插電樂團表演、瘋特技秀，街頭藝人互動、胖卡餐車，美味、文青攤販，還有超可愛的熊貓玩偶拍照打卡互動跟小朋友最愛的空氣城堡。

徐定禎說，我們要讓「禎朋友童樂派對」成為苗栗親子同樂的新據點，提供青創朋友發揮的平台。今天到現場的「DINO石頁家」雞蛋糕及牛舌蔥油餅餐車頭家們，跟他分享，在這些年有了人生體悟與考量，決定投入創業、開創自己的未來，雖然過程辛苦又遇上疫情重創的低潮，不過，他在頭家們臉上都看出要為未來打拚的執著。

徐定禎表示，他希望「禎朋友童樂派對」為苗栗注入創新活力，打造親子同樂宜居城市，也要讓厲害的青創朋友們發光發熱。今天大玩偶一出現，不只擄獲孩子們的心，長輩大哥大姐們也拿出手機排隊合照，真是「跨世代吉祥物」。

徐定禎也預告，未來周六下午三點半到五點半，在頭份徐定禎競選總部都會舉辦市集、安排不同的主題和表演，邀請大小朋友一起來童樂FUN瘋，打造宜居新苗栗。