本季最後一場「金控大戰」打得精彩，富邦悍將9局上靠著李宗賢敲出致勝安，詹智堯生涯第998場出賽關鍵代跑跑回超前分，助隊以4比2擊敗中信兄弟，讓兄弟吞下10月首敗，加上另一地的樂天桃猿以9比5擊敗味全龍，也讓兄弟下半季封王魔術數字消失。

富邦外野手高國麟13日賽後快篩確定確診，今天賽前從二軍拉上王詩聰，他在2局上從兄弟先發投手奧特羅手中敲出右外野2分炮，用生涯首轟幫助球隊先馳得點，但6局下守備卻發生判斷失誤讓兄弟在該局追平。

平手局面來到9局上，1出局後陳真獲得保送上壘，此時詹智堯再度「轉換角色」，他戴上陳真的頭盔站上一壘壘包代跑，這也是他生涯第998場出賽，內野的兄弟球迷也給予掌聲，最後他靠著李宗賢單場第3支安打跑回球隊超前分，最終以2分差奪勝。

今年季初李宗賢曾發生單局出現3次失誤的情況，季中還領到特別菜單下二軍加強訓練，今天他久違獲得先發機會，他也把握住機會建功，單場敲出3支安打包含9局致勝安，並相隔389天獲選單場MVP。

總教練丘昌榮賽後表示，希望李宗賢可以藉由這場比賽提升自信心，如果未來還有下場機會能繼續保持下去、延續到明年。

雖然本季許久未先發，但在板凳時都是隨時做好準備，李宗賢說：「每天教練、隊友都有提點我一些東西，很感謝教練團在練習上幫我趕快進入狀況，排除掉不好的東西，至於結果就順其自然，有機會就好好把握。」

上次奪下單場MVP已是2021年9月20日，李宗賢坦言雖然開心但只是一下下，「這只是例行賽中的其中一場比賽，希望還可以更穩定的幫助球隊。」