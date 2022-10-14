時序入秋，天氣逐漸轉涼，最讓人覺得溫暖的就是愛情，是不是也想知道在這個秋天內，是否有愛情好運呢？星座專家白瑜老師在臉書分享2022年12星座入秋戀愛運，來看看自己入秋後到冬分時節的戀愛運如何。

牡羊座戀愛指數：★★★★★

有魅力、聊得來、心靈相通

金牛座戀愛指數：★★★★

同事合作共事、日久生真情

雙子座戀愛指數：★★★★

歡喜冤家、無心插柳柳成蔭

巨蟹座戀愛指數：★★★

短暫自閉沈澱後再出征江湖

獅子座戀愛指數：★★

多交朋友不急安定的觀察期

處女座戀愛指數：★

排滿工作、參加活動不寂寞

天秤座戀愛指數：★★

不乏被追暗戀也有千頭萬緒

天蠍座戀愛指數：★

憂鬱低調、性與情可以分離

射手座戀愛指數：★★★

表面眾星捧月、實則無人懂

摩羯座戀愛指數：★★

為目標把感情排在最後經營

水瓶座戀愛指數： ★★★

想法天真、不切實際難成事

雙魚座戀愛指數：★★★★★

性福滿滿、曖昧戀愛成長期