時序入秋，天氣逐漸轉涼，最讓人覺得溫暖的就是愛情，是不是也想知道在這個秋天內，是否有愛情好運呢？星座專家白瑜老師在臉書分享2022年12星座入秋戀愛運，來看看自己入秋後到冬分時節的戀愛運如何。
牡羊座戀愛指數：★★★★★
有魅力、聊得來、心靈相通
金牛座戀愛指數：★★★★
同事合作共事、日久生真情
雙子座戀愛指數：★★★★
歡喜冤家、無心插柳柳成蔭
巨蟹座戀愛指數：★★★
短暫自閉沈澱後再出征江湖
獅子座戀愛指數：★★
多交朋友不急安定的觀察期
處女座戀愛指數：★
排滿工作、參加活動不寂寞
天秤座戀愛指數：★★
不乏被追暗戀也有千頭萬緒
天蠍座戀愛指數：★
憂鬱低調、性與情可以分離
射手座戀愛指數：★★★
表面眾星捧月、實則無人懂
摩羯座戀愛指數：★★
為目標把感情排在最後經營
水瓶座戀愛指數： ★★★
想法天真、不切實際難成事
雙魚座戀愛指數：★★★★★
性福滿滿、曖昧戀愛成長期
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