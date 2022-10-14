隨著國境開放，根據市調，國人最想去的國家第一名就是日本！新光三越台中中港店聽到了消費者的心聲，周年慶期間舉辦『第十二回日本商品展』，今（14）日起至10/26於10F天空劇場熱鬧登場！這次集結百年老舖名店甜點、超人氣熱銷排行伴手禮、激推道地屋台料理日式小吃、散步甜食點心、職人和風工藝以及特選日本銘酒大賞等62家日本人氣名店，搶先讓消費者感受暢遊日本的幸福氛圍。

日本商品展開展首日，新光三越台中中港店透過帶有滿滿日本風情的日本傳統歌舞伎戲-夢之幻扇舞，現場展演大和之美，為日本商品展揭開序幕，現場擠滿了前來嘗鮮與採購的人潮，讓參展店家開心不已！

新光三越台中店主管表示，去年日本商品展創下近4,000萬元的好成績，今年展出天數雖然少三天，卻增加了九家新廠商加入展售行列，因此預期今年營業額有望挑戰4,400萬元、成長逾10％的佳績。

這次日本商品展引進多家日本百年老店中部初登場！其中，來自日本北陸金澤超貴氣高級甜點『烏雞庵』，以天然飼育且稀少的烏骨雞蛋悉心烘焙並灑上金箔，製成金光閃閃完美比例的蛋糕，口感濕潤不膩；王室御用的和果子『虎屋』，橫跨五個世紀，傳統與文化兼具的甜點上等品；連續3年獲得日本全國果子大博覽會金賞的青森蘋果派，使用青森縣產蘋果餡包進充滿奶油香氣的派皮，讓人垂涎三尺。

此外，京都甜點名店全台首發！包括「伊藤軒」與日本京都以翻新傳統紋樣聞名的SOU‧SOU合作，將活潑趣緻的設計化為製作點心的靈感，伊藤軒X SOU‧SOU跨界聯名十數種可可餅乾，在品嚐同時更多了細賞玩味的美好；京都道地和風甜點『祇園』，以「用豆沙說故事」為製作理念，獨特技法製造的豆沙並與西式甜點師傅和作，融合自身的和果子經驗，特製各種嶄新的甜點，超越了和風、西式的限線，打造前所未有的新種類甜點。

還有神級霸榜伴手禮齊聚！如頂級夢幻長崎蛋糕『福砂屋』，擁有400年歷史，底部粗顆粒的砂糖口感為專屬特色，以不變的職人手工製程，挾帶每年銷售3,000萬條氣勢，限量販售；創始於京都長岡的仙貝米果專賣店『小倉山莊』，販售以日本人無人不曉的古典和歌集「小倉百人一首」為意象的優雅小點心，以精選原料細心烤製而成，日式風格包裝優雅迷人大受日本人喜愛的伴手禮及饋贈品。

屋台料理大對決！台灣獨家首曝光-大阪第一迴轉壽司品牌『壽司郎』全新TO GO店型，期間限定多款獨家美味組合；知名的散步小吃『淺草』淺草炸肉餅有著可樂餅的外型，炸的熱騰騰的一口咬下酥脆的黃金外皮，肉餡鮮甜多汁在口中噴發；此外，『八笑俱樂部』的章魚燒與干貝海鮮炒麵等鐵板美食，獨門醬汁讓人吮指回味；江戶時代的傳統料理『東京厚燒玉子』職人手工每日現做層層金黃，高湯為基底的新鮮美味。

新光三越台中中港店更匯集全日本鮮度最高的海鮮，冷凍空運直送的北海道函館海鮮市場的生食干貝、帝王蟹、鮭魚卵等水產鮮甜海味以及新鮮健康的藻類昆布與乾貨，煮婦調理不可或缺多款醬汁油醋、黑豆茶等特色物產，要讓消費者滿載而歸。

新光三越台中中港店表示，10/14-10/26活動期間持新光三越貴賓卡/銀卡/新光三越APP（已綁定），當日單店於日本商品展專櫃消費，單筆滿500元，即可獲得「JR東日本大飯店雙人住宿券乙張」抽獎機會一次；單筆滿1,000元即可獲得日本夢幻旅行指定地區單人來回機票抽獎機會；單筆滿3,800元，即可獲得「指定品牌味噌3入包乙份」！