每當民眾收到電費帳單，看到上面數字就很鬱卒，紛紛重視起省電，日光燈、鹵素燈等耗電的燈泡也逐一汰換成LED燈泡，但就有網友好奇，為何大家都不換成感應式燈泡，只要人不在就自動熄滅，對此不少人也回應，指出感應式的致命缺點。

原PO在PTT八卦版詢問「竟還有人還沒把家裡的燈換成感應式」，他表示，自己家裡為了省電，最近打算把所有日光燈換成LED燈管，但上網一查，發現感應式的電燈如今價格已經跟LED燈差不多了，而且還能選擇要全亮或微亮。

原PO說，原本以為感應式是有錢人在用的，如今價格不高，又方便的情形下，忍不住詢問，為何大家似乎還是不太願意使用感應式電燈。

文章曝光後引發熱議，鄉民們紛紛指出感應式致命缺點，分別是太過靈敏，以及元件老化後的問題：「燈泡還沒壞，sensor就先壞了」、「感應元件用久了會不會阿飄化都不敢保證了」、「之前用過，有夠敏感，風吹都會亮」、「感測器要一直供電來感應周圍，雷達式的多主動光源，更耗電」、「感應式根本沒比較省電好嗎」、「感應式適合玄關或公共場合跟廁所，其他地方就是多餘的」、「換感應式唯一的目的就是測是否家中鬧鬼」、「我唯一得到正向回饋的客人是裝在走道的」、「你在房間靜止很久燈就自動熄掉，還要起來走動，超麻煩」。