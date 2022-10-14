富邦悍將14日作客洲際進行本季最後一場「金控大戰」，9局上富邦攻下超前分，下半局推出洋投富藍戈「關門」，他飆出160公里「火球」，追平中職史上最快球速紀錄，也成功守住2分領先，終場以4比2勝出。

由於富邦終結者曾峻岳昨天確診，富藍戈也代班扛起終結者任務，1出局後雖被詹子賢敲安，但三振掉張志豪再讓福來喜敲出飛球出局，拿下救援成功，而他也飆出160公里火球獲得聯盟認證，追平強克的聯盟紀錄。