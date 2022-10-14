靠著德古拉貢獻31分、17籃板的凶猛雙十，台南台鋼獵鷹14日在台灣運彩T1聯盟熱身賽，輕鬆以115比86痛宰陣容「殘破」的台中太陽，獵鷹總教練劉孟竹說：「防守努力做到設定，尤其是在第2節，畢竟對方陣容不齊，所以這場比賽只在嘗試我們本土與洋將搭配。」

獵鷹除了德古拉凶猛雙十，亞洲外援貝爾菲特與胡凱翔、呂濟而各有12分，谷毛唯嘉11分、3助攻與3抄截，韓杰諭10分，上季效力PLG鋼鐵人的布朗，只拿6分、8籃板，不過劉孟竹仍對3名洋將表現相當滿意，更強調德古拉只打今天這場熱身賽。

「布朗表現中規中矩，也不貪功，無論從練球到比賽都幫到球隊很多，德古拉今天則在場上充分展現主宰力，貝爾菲特才來幾天而已，對我們戰術還不熟悉，」劉孟竹說，「但我很滿意我們洋將，因為他們都很隨和，甚至願意跟我們本土一起『衝操場』。」

反觀太陽今天只能登錄10名球員，其中僅有艾德華一名洋將，太陽總教練賈西亞無奈表示，「我們陣容相當殘破，今晚並非一場公平的競爭，我們少了兩名洋將，也少了主控丁聖儒，主力前鋒陳靖寰更受傷缺陣，希望到了開幕戰我們陣容可以到齊。」

太陽以從PLG桃園璞園領航猿跳槽的溫立煌攻下22分最高，但賽後問他上次拿到22分是何時，他回答，「應該從來沒有吧！」