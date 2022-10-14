女星小S（徐熙娣）以幽默談吐和搞笑風格，在主持界樹立超強個人特色，雖然當年在《康熙來了》收官後休息很長一段時間，但目前她主持的節目《小姐不熙娣》話題不斷，還以《熙娣想聊》入圍金鐘獎；4日小S證實確診新冠肺炎，暫停工作，昨（14）日復工被發現瘦一圈，她也吐背後真相。

4日小S傳出確診消息，透過經紀人回應身體狀況，有喉嚨痛和發燒症狀，表示應該過幾天會好轉，謝謝大家關心；終於在小S確診第10天陽轉陰，她也馬上在IG發文「今天開工」，能出門錄影讓她感到很開心，但還是會咳嗽。

小S還附上兩張錄影花絮照，大病初癒的她還是有點病懨懨的，但還是遮不住她的美貌，「第二張有像大S耶！很漂亮！」、「巨星就是巨星」、「有夠美」、「怎麼會有康復後更漂亮的問題啦」；不過，有眼尖粉絲注意到小S瘦了不少，釣出她本人回應，「確診吃健康，又不能喝酒」，間接承認自己沒喝酒所以瘦了。

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