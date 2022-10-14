元大銀行深耕校園金融服務多年，積極培育金融人才，於今(2022)年8月推出「校園鑽金大使計畫」，號召熱情的大學生們，發揮無限創意與想像力、結合所學技能並實際運用，從中擔任影響力人物。

元大銀行「校園鑽金大使」可藉由經營社群平台與舉辦實體活動，增添專案實戰經驗與職涯競爭力，表現傑出的同學們並有機會獲得「菁英任務獎學金」與元大銀行優先面試錄取機會，獎學金最高可達新臺幣15,000元。

凡符合國內經教育部立案之公/私立大專院校大二以上在校生資格，且對數位金融領域感興趣，個性活潑外向、熱愛參與校園活動，樂於經營各社群平台分享生活的同學們，歡迎於活動期間內，將報名表寄至元大銀行指定信箱。由於校園鑽金大使活動獲得好評，時間將延長至2022年10月17日止。

元大銀行除推出校園鑽金大使計畫之外，將持續推動一連串的校園活動，包含校園講座及數位金融影片競賽等，除此之外，更將結合集團資源，舉辦多元主題金融課程講座，培養同學正確儲蓄觀念與理財知識。隨著行動支付逐漸普及化，學生對非現金支付管道的需求提升，元大銀行積極參與教育部所推動「大專校院校園行動支付計畫」，目前已在12所學校裡推動無現金支付，學生在申請成績單、繳停車費、繳納圖書費用等情境時，只要透過手機掃描QRcode，就可以選擇以LINE Pay、悠遊卡、一卡通等方式付款，建構多元支付校園環境。

元大銀行致力提升校園金流服務，以多年實務經驗及資訊技術能力，即將推出全新的「享學平台」，以「數位電子化服務、去紙化響應節約ESG、銷帳零時差、帳務精準化、以API服務將系統去繁從簡」為服務宗旨，提供跨平台數位整合服務，讓學生有多元的繳費管道做選擇。透過享學專屬網址，學生能享有線上繳費服務，同時亦可讓校方即時銷帳；除此之外，更提供各項支付工具之整合銷帳報表，以及與帳戶交易明細一致的撥款表下載服務，免除會計人員的對帳煩惱，介面依照不同使用者的需求而專屬設計，為校園金流提升便利性與高效率的服務。

元大銀行積極於綠色金融領域發展，將環境、社會及公司治理(ESG)理念深入公司文化與永續經營策略，本(2022)年行動銀行雙雙通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和BSI(英國標準協會)第三方驗證；更攜手客戶響應2050年淨零碳排目標，延伸綠色低碳金融應用場景，創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」。元大銀行持續在大專院校推出「校園鑽金大使企劃」、講座競賽等活動，並執行多樣合作計畫，提供優質金融服務與推廣金融知識，實現普惠金融，在今(2022)年8月獲「TSAA台灣永續行動獎」，以表揚元大銀實踐聯合國永續發展目標(SDGs)的努力，並以主題「無現金校園好享學-社會共榮面向」獲獎，展現元大銀行數位金融的創新發展，讓多元的數位金融服務融入校園日常。