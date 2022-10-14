近2、3年來全球受新冠疫情影響，造成弱勢族群、邊緣家庭的經濟、生活受到威脅，據世界和平會統計，從疫情開始至今，主動打電話至詢求協助，需要民生物資及緊急經濟協助的比例約增加3成。

新冠肺炎疫情對於經濟拮据的家庭影響甚鉅，今年國二的小裕（化名）其家庭，受到衝擊務農收入慘淡，爸爸為了增加收入，四處奔波、努力學習並擔任貼磁磚的工作，家中農務則由小裕媽媽及奶奶照料，並照顧小裕和2個弟弟、妹妹，所幸世界和平會持續關懷，提供營養物資、愛心早餐、生活扶助，希望小裕也能安心念書。

世界和平會關懷許多像小裕這樣經濟貧困卻努力上進的孩子們，除了社工們陪伴支持弱勢家庭的生活情況外，也提供助學及急難救助等的服務，尤其是餐食服務不僅帶給貧弱家庭兒童溫飽，更帶給他們希望。

句界和平會每年藉由兒童戲劇慈善公演引領民眾關注「搶救受飢兒」的議題，並籌募所需經費。寒假即將到來，為確保資助的2000名弱勢孩童寒假期間餐食無虞、營養不中斷，希望藉此次慈善公演活動，募集弱勢孩童寒假餐食及愛心食物箱的經費，因景氣不佳，目前目標僅達4成，企盼各界伸出援手、踴躍支持。

兒童戲劇慈善公演活動已邁入第17個年頭，今年將搬演九歌兒童劇團經典劇作『城隍爺傳奇』，台北市場次將於明天於台北市立大學登場，世界和平會呼籲民眾認購與認捐300元、500元或1000元的公益入場券，幫助貧童也有機會進劇場看戲，活動結餘全數做為「搶救受飢兒」服務之用。