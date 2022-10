烏克蘭政府表示,烏國軍隊過去一個月已從俄羅斯占領地區收復600多個聚落。俄羅斯總統蒲亭則在一場高峰會向亞洲國家領袖強調,莫斯科與西方對抗,目的在於打造更公平世界。

●烏克蘭稱過去1個月收復600多聚落 75處在赫松州

烏克蘭臨時被占領土收復部(Ministry for Reintegration of the Temporary Occupied Territories)於13日表示,過去一個月,烏克蘭武裝部隊已從俄國占領的領土收復600多個聚落,其中75處位在具有高度戰略性的赫松州(Kherson)。

烏克蘭臨時被占領土收復部指出,約有502個被收復聚落位在東北部的哈爾科夫州(Kharkiv)。此外,有43個收復的聚落位在頓內茨克州(Donetsk)、7個位於盧甘斯克州(Luhansk)。

烏克蘭臨時被占領土收復部在官方網站發布的聲明中表示:「獲得解放的烏克蘭領土面積已大大增加。」

●蒲亭促亞洲領袖反西方 蕭茲批俄展開十字軍東征

總統蒲亭(Vladimir Putin)13日對亞洲領袖致詞時高談他早已力倡的論調:莫斯科與西方對抗,目的在於打造更公平世界。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)則形容,俄國對烏克蘭戰爭是對自由民主的「十字軍東征」。

在哈薩克首都阿斯塔納的「亞洲相互協作與信任措施會議」(CICA)第6次高峰會中,蒲亭將西方描繪成鐵了心阻礙世界其他地區發展、剝削窮國的新殖民主義勢力。

蒲亭表示,「猶如許多亞洲夥伴,我們也認為修正全球金融體系有其必要。全球金融體系數十年來已經讓自以為是的所謂『黃金10億人』(golden billion)重新調整所有資本流動和技術為己所用,大體上靠損人利己過活」。

「黃金10億人」這個詞於1990年代在俄羅斯政治論述中成為顯學,此一陰謀論假定西方國家剝削其他國家資源,尤其是俄羅斯的資源,讓其他國家繼續貧窮而且還對他們的人民洗腦。

●戰事未歇 澤倫斯基尋求司法機制懲處俄國殺人犯

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)13日強調,必須懲處所有俄羅斯「殺人犯和施虐者」,並向各國呼籲烏克蘭需要更多防空系統來抵禦莫斯科的新攻勢。

澤倫斯基透過視訊向歐洲理事會議員大會(PACE)表示,要確保歐洲大陸的持久和平,有必要將罪犯繩之以法。

他說:「當這些法律機制建立並運作起來時,將成為長期和平的最有力保障之一。」

●北約秘書長:俄若使用核武 將產生嚴重後果

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)13日表示,北約可能不得不使用核武的情況「極為罕見」,但俄羅斯若使用核武,將會產生「嚴重後果」。

史托騰柏格與北約會員國國防部長會議結束後在記者會上說:「如果俄國對烏克蘭使用核武,任何種類的核武,都會產生嚴重後果。」

他說:「我們不會詳細說明我們將如何應對,但這將從根本上改變衝突的性質。這意味著已經跨過一條非常重要的線。」他指的是俄國入侵烏克蘭後的俄烏戰爭。

他提到,北約核嚇阻的根本目的是維護和平,防止對盟國的脅迫,因此可能不得不使用核武的情況「極為罕見」。

史托騰柏格也表示,北約將密切關注俄國預期即將舉行的核演習,特別是考慮到莫斯科當局與烏克蘭衝突有關的最新核威脅。

●俄允助烏南赫松居民撤離 歐盟警告克宮勿用核武

俄羅斯同意協助居民撤離遭俄國「併吞」的烏克蘭赫松州,這是烏軍反攻有成的跡象。同時,歐洲聯盟(EU)則警告,若克里姆林宮使用核武,莫斯科的軍隊將遭「殲滅」。

俄國副總理胡斯努林(Marat Khusnullin)表示:「政府決定安排協助此區(赫松)居民離開。」

莫斯科扶植的赫松州占領區行政首長薩爾多(Vladimir Saldo)稍早呼籲俄羅斯介入,並建議居民「撤離到其他地區,以保護自己,免於遭到飛彈襲擊」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)表示:「對烏克蘭發動任何核子攻擊,都將得到一種答覆,不是核子的答覆,但會是一種來自軍方、使俄軍被殲滅的強力答覆。」

●又一企業撤出俄國 法食品巨擘達能將脫手多數業務

法國食品業龍頭達能集團(Danone)14日宣布,它打算把在俄羅斯的乳製品及以植物為基礎的食品兩類產品業務控制權轉移,只在當地保留嬰兒營養食品部門。

達能原本是俄羅斯今年2月入侵烏克蘭之後,少數還留在俄國的跨國企業之一。達能如今表示,將俄羅斯乳製品業務的實質控制權轉移,可能造成最多10億歐元(約新台幣312億元)的資產減記。

達能在聲明中說:「我們認為,對員工、消費者和業務夥伴而言,要確保當地業務長期延續,這是最好的選擇。」它還表示,這筆交易需要獲得當局同意。(譯者:陳正健/核稿:陳彥鈞)1111014