富邦悍將9局上換上本季兼任教練的詹智堯代跑，他也靠著李宗賢的安打跑回球隊超前分，他換上陳真的頭盔站上一壘壘包時，中信兄弟球迷不吝嗇給予掌聲，也讓詹智堯十分感謝，但他更感謝的是兄弟教練陳江和，「謝謝他賽前送我一雙可以跑很快的鞋子。」

賽前距離千場出賽只差3場，近期也都看到詹智堯在練打，今天他未獲打擊機會而是靠著「雙腳」為球隊建功，9局上靠著李宗賢的安打一口氣從二壘跑回本壘得分。

9局上從一壘指導員區域站上一壘壘包時，兄弟球迷也給予詹智堯掌聲，「很謝謝兄弟球迷。」但他突然提到還要感謝陳江和，「他賽前送了我一雙可以跑很快的鞋子，因為這次是客場我沒有帶到釘鞋。」

詹智堯表示，這是今年第一次參與這種高強度的比賽，自己只是盡力去做好教練給予的任務，把場上狀況先設想好，觀察好投手跟捕手，「很開心能夠幫助球隊拿下這場勝利。」

至於是否會想要再上場打擊？詹智堯說：「看看啦！就看這幾天教練團的安排，如果有下場就盡力去做到最好。」

詹智堯本季兼任外野守備教練，今天鎮守左外野的王詩聰又發生判斷瑕疵，總教練丘昌榮賽後表示，希望9個位置都保有競爭力，該正常的時候就不要有，希望能有穩定表現。詹智堯也說：「每個play有瑕疵都會提醒，希望他更專注一點，風向、對手打出來的球都要做好判斷。」