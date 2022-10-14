金倫珍飾演勝率百分之百的律師。（車庫娛樂提供）

韓國驚悚懸疑片《局中局》集結蘇志燮、金倫珍、林珍娜（Nana）、崔光逸等， 導演尹鍾石在記者會上感激表示能和這些演員合作就像做夢，並透露「當我在寫男主角初登場的場面時，某瞬間腦海中就突然浮現蘇志燮演員的模樣，我認為這個角色對他而言是全新挑戰，覺得若他飾演這個角色一定很帥氣。」更為了讓蘇志燮答應參演，親手寫信說服他，蘇志燮笑說：「不是像情書那樣，而是寫著介紹該片的內容。導演還寫說很想和我合作，希望能一起完成這部作品，這對當時的我而言是很棒的禮物，我還把這封信放到保險箱保管！」

對於參演《局中局》的原因，蘇志燮表示：「每當翻過一頁劇本內容時，就對後面的內容感到愈來愈好奇，直到最後都令人十分緊張，我很喜歡這一點，因此答應參演。」金倫珍則表示：「我在讀劇本時跟蘇志燮有一樣的感受，在讀到中間的內容時，還『咦？』地發出很大的驚嘆聲，劇本十分強而有力，而且是部反轉不斷的作品，加上我本身非常喜歡驚悚題材，因此決定參演本作。」林珍娜則說：「很想跟前輩們合作，而且也很喜歡導演之前的作品，加上很想嘗試這個角色，因此決定參演！」

蘇志燮這次在片中飾演前途一片光明的企業家，沒想到卻一夜淪為殺人事件的嫌犯，這也是他演員生涯首度正式挑戰驚悚題材，他表示：「這次我努力表現陷入危機的男子，他的淒涼感和迫切感，以及他努力想讓自己無罪的模樣。」在拍攝該片時，精神狀況也起了變化，「當時每天都很熾烈地進行拍攝，直到拍攝的最後一天，我每晚都在做惡夢，個性變得很敏感，在夢中一直被其他人折磨。」幸好在殺青後，就沒再出現這樣的情況。

金倫珍在片中飾演勝率百分之百的律師，她表示：「為了完美表現出這角色的情緒，十分努力地做了準備。這次臺詞量十分驚人，很辛苦地背下來了，不過只要導演一說這場戲沒問題，那瞬間我就會把拍完的臺詞忘得一乾二淨。」這次和金倫珍有大量對手戲的蘇志燮，對於金倫珍的努力也感到十分佩服，他表示：「金倫珍前輩在彩排時就把所有臺詞都背好了，讓我覺得自己也得好好準備才行，她的敬業程度令人驚嘆！」蘇志燮還說金倫珍的演技精湛到令人驚訝，在一旁看她演戲時，發現她能完美地控制自己的情緒，讓他忍不住向金倫珍學習，獲益良多。

林珍娜則扮演關鍵人物「世熙」一角，和蘇志燮大談婚外情，展現極具張力的演技。而對於會請林珍娜詮釋「世熙」的原因，尹鍾石導演表示：「在看了林珍娜參演的電視劇《傲骨賢妻》後，覺得她演戲時的形象很新穎，當我向製作團隊提出想請林珍娜飾演『世熙』這個角色的想法，大家都感到很驚喜，因此決定正式請她參演。」金倫珍也分享首度和林珍娜合作的感想，她表示：「我相信觀眾這次能看到林珍娜演員更多變的樣貌！」林珍娜則說：「金倫珍前輩給我很多很好的建議，而且也常常為我加油打氣，真的很感謝她！」《局中局》11月4日在台上映。