近日一名大陸女助教「張石頭」，因為出色顏值和教學生動豐富爆紅，之後也被網友發現，她本身就是一名網紅，在抖音擁有超過30萬名粉絲，不過人紅是非多，她遭爆料能教書其實是「小三上位」，引起熱議。

有自稱和「張石頭」同一小縣城出身的網友爆料，指控她「在明知對方有家庭有孩子的情況下，介入對方婚姻，導致家庭破裂， 懷的二胎也打掉了」，更表示她明目張膽當小三，「比如帶原配手鍊，在人家的床頭拍照發朋友圈等」，行為極其噁心。

有網友爆料張石頭黑歷史。(圖／取自微博)

張石頭抖音目前沒有任何作品。(圖／取自張石頭抖音)

該網友更稱這個年齡段的幾乎都知道她幹的事，因此看到她爆紅影片，也忍不住諷刺「道德敗壞的白蓮花也能教政治？」而目前張石頭的抖音影片已全刪除，而她的自介欄也改成「網路不是法外之地，誰也跑不了，靜等」，疑似針對爆料做出回應。

而部分網友見狀，對於她快速爆紅也覺得案情不單純，但也有人認為她只是因為人紅遭忌妒。河南師範大學畢業的「張石頭」，今年暑假剛通過學校招聘，在河南開封科技傳媒學院擔任助教，因為年輕加上擁有神仙顏值，因此引起學生和網友的注意，還被被當地網友稱讚是「大學老師的顏值天花板」。