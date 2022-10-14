24歲馬來西亞籍蔡姓女大生被30歲陳姓男友勒死，13日被發現陳屍租屋處，據了解，警方在陳男身上搜出3支手機，其中1支疑似為蔡女持有。對此，資深刑警高仁和認為，若陳男真的偷走蔡女手機，無疑是企圖滅證。

回顧事發過程，三峽警方13日接獲1名婦女報案，稱陳姓兒子在家吞藥輕生，警方趕抵現場發現陳男意識不清，而陳男送醫過程中驚喊自己在士林區掐死1女，三峽警方聞言不敢大意，經轉報士林警方會同該址房東前往察看卻為時已晚，蔡女早已倒在房內明顯死亡，脖上則有瘀痕。

警方初步調查，陳男供稱自己是蔡女的男朋友，稱是受蔡女委託幫助結束生命，事後自己返家吞藥輕生未遂，經院方反覆替陳男洗胃治療，陳男於14日下午恢復意識，但面對檢警詢問案情全都不配合調查，強調自己還不舒服需要休息。

陳姓男子（黃衣者）涉嫌勒斃24歲蔡姓女大生，13日中午被監視器拍攝離開女大生的租屋處。（圖／警方提供）

據《三立新聞網》報導，警方於陳男身上搜出3支手機，其中1中疑似為死者蔡女的手機，據此，資深刑警高仁和指出，陳男偷走女大生手機極可能是因為，手機中存有2人通話的內容，才動念把手機收走洗掉紀錄，後續再將手機變賣兌現都是有可能的。

資深刑警高仁和認為，若嫌犯真的拿走死者手機，無疑就是企圖滅證。（中時資料照）

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