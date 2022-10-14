美國商務部14日公布9月零售額跟8月持平，低於市場預估的月增0.3％。跟去年同期相較年增8.2％，高於市場預估的年增8％，卻是4月來最低年增幅度。顯示高通膨和聯準會持續升息令借貸利率走高，已削弱民眾消費需求。

8月從原先公布的月增0.3％往上修正為月增0.4％。至於原先公布的年增9.1％，也往上修正為年增9.4％。

顧問公司Morning Consult經濟分析部主管布雷夫（Scott Brave）說，由於民眾仍要應付必要性消費的支出，因此已開始減少在其他非必要性消費上的開銷。

像9月汽車與零件的零售額月跌0.4％，明顯低於8月的月增2.8％許多。由於生活開銷增加，民眾開始減少居家修繕上的支出，讓9月的建材與庭園設備等零售額月跌0.4％，扭轉8月的月增1.4％局面。

標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）美國經濟部共同主管瓦維瑞斯（Chris Varvares）說，儘管零售額仍然在成長，但那是因為物價快速上漲所致，實際上民眾目前的購買力正不斷低於去年水準。