儘管面臨俄烏戰爭、供應斷鏈、通膨升溫等空前挑戰，所幸調漲產品售價加上疫情衝擊趨緩，瑞典家具龍頭IKEA（宜家家居）全年業績依然亮眼，銷售額創下新高。

全球最大家具品牌IKEA的母公司Inter IKEA13日公布，上一財年（2021年9月1日至2022年8月31日）IKEA實體店面與線上銷售額，年增6.5％至446億歐元。

但Inter IKEA在聲明中指出，「通膨與供應鏈問題衝擊2022財政年度銷售，導致成本與售價雙雙上漲，這意味銷售額雖增加，銷售量卻未跟上。」「此外因為供應鏈短缺，IKEA很難讓貨架填滿。」

不過上一財年共計約8.22億人次登門造訪IKEA門市，與前一年度相比成長6％。

Inter IKEA執行長林格（Abrahamsson Ring）指出，現在住家比過去發揮更多功能，也解決更多問題，意味民眾需要更平價的居家陳設與解決方案。

而俄烏戰爭使供應鏈混亂加劇，IKEA在俄羅斯的4家工廠6月間求售，專門針對俄國市場製造的產品隨之停產。林格證實在俄國侵烏後，IKEA關閉17家俄國門市，損失2％營收。

IKEA退出俄羅斯及其盟國白俄羅斯市場後，在兩國雇用的1.5萬名員工，已裁撤其中1萬人。 林格也提到，亞洲國家的防疫封控措施打亂生產排程，帶來更頭痛的困擾，尤其是中國。塞港問題加重海運成本負擔，此運輸方式也變得不可靠。

林格透露，上一財年IKEA的成本上揚6％到8％，只能以調漲部分產品價格因應，並暫緩10億歐元擴大支出計畫。

IKEA秉持「事半功倍」的理念，重新設計部分商品，例如木製家具採挖空設計以節省材料成本，藉此對抗物價通膨。另外更直接掌控供應鏈重要環節，以確實控制成本、確保供應穩定。

Inter IKEA並未揭露成本提高對獲利的影響，該公司將在稍後公布更完整的財務資訊，包括獲利數字。