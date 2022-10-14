燃燒青春與熱血的日本動畫片《電影版 後空翻少年！！》是《後空翻少年！！》的續作，也是日本富士電視台為了應援11年前311日本東北大地震特別企劃的作品，得知富士電視台有這項善舉，聲優土屋神葉與石川界人不約而同地被這項計畫吸引，排除手邊其他工作，主動參加聲優甄選。

土屋神葉表示，他個人對於男子韻律體操感到非常陌生，也沒有在印象中找到可以模仿、學習的對象或是表現方式，「但這是一部意義非凡的作品，光想到這個企畫案是為了應援2011年3月11日本大地震受災戶而生，就值得我全力以赴。」石川界人則以冷靜、沉穩又帶深沉的聲線早一步獲得另一位男主角「美里良夜」，他表示：「我同樣對於男子韻律體操也沒有概念，美里良夜雖然是韻律體操天才，卻是個不擅長表達情緒的人，而另一位主角雙葉翔太郎則是溫柔、熱血又認真執著的人，我決定讓自己的聲音搭配雙葉翔太郎的情緒起伏，做出適度的回應。」

製作團隊讓石川與眾多雙葉翔太郎的候補聲優們對話，導演則在一旁觀察他們之間的互動，直到石川界人與土屋神葉對話之後，導演才決定由土屋擔任另一位主角「雙葉翔太郎」，石川形容：「土屋神葉的聲音很溫暖，語氣誠懇又正直，這改變了原本我和導演原本對美里良夜這個角色的想像，他的聲音能融化美里良夜這位凡事冷漠的王牌選手，讓自己在不知不覺間也表現出對於團隊成員的關心。」2人建立起的良好默契，讓《電影版 後空翻少年！！》在第一季動畫結束後迅速進入電影製作期。

導演黑柳利充說：「經過第一季的磨合，《後空翻少年！！》的製作團隊展現出飛躍性的成長，而《電影版 後空翻少年！！》中，他們更將遭遇前所未有的衝擊，直接考驗著雙葉翔太郎、美里良夜與新隊長亘里光太郎對男子韻律體操的熱情，觀眾將可以在他們身上看到不向命運低頭的韌性與態度，少年們的熱情與執著將會感動更多觀眾。」電影今（14日）在台上映。